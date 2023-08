Pernod-Ricard-Aktie: Erwartungen nicht erfüllt!

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod-Ricard":

Am Donnerstagmorgen verzeichnete die Aktie von Pernod Ricard einen Rückgang von nahezu fünf Prozent. Damit hält der Abwärtstrend des französischen Spirituosenherstellers, der seit Anfang Mai besteht, weiter an. Liegt dies an den enttäuschenden Zahlen für das Ende Juni endende Geschäftsjahr?

Ergebnisse unter den Erwartungen

Nein, ganz so schlecht waren sie nicht, jedoch entsprachen sie auch nicht den Prognosen. Mit einem Jahresumsatz von 12,14 Milliarden € konnte Pernod-Ricard seinen Umsatz um 13 Prozent steigern – allerdings hatten Analysten einen leicht höheren Jahresumsatz von etwa 12,16 Milliarden € erwartet.

Der Gewinn fiel deutlich schwächer aus als prognostiziert. Der Getränkekonzern meldete einen Jahresüberschuss von lediglich 2,28 Milliarden € und obwohl dies eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert (2,03 Mrd.€)...