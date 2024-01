Pernod-Ricard Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Pernod Ricard SA":

In den letzten 12 Monaten konnte Pernod Ricard eine Performance von 30,37 Prozent verzeichnen. Im Vergleich dazu erzielten ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Pernod Ricard im Branchenvergleich eine Outperformance von +30,37 Prozent erreichte. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent, und Pernod Ricard lag 30,37 Prozent darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den Social Media in Bezug auf Pernod Ricard zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab zwei positive und fünf negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Pernod Ricard daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Pernod Ricard liegt bei 73,81, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,75, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Pernod Ricard eine Dividendenrendite von 1,64 % aus, im Vergleich zu den im Mittel üblichen 0 % in der Branche Getränke. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der mögliche Mehrgewinn höher ist.