Pernod-Ricard Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Pernod Ricard: Eine Bewertung der Aktie

Pernod Ricard wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,02 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist. In Bezug auf fundamentale Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Pernod Ricard derzeit über dem Branchendurchschnitt, mit einer Rendite von 1,64 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die Pernod Ricard-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 20,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Schlusskurses lag. Auch auf kurzfristigerer Basis, basierend auf den letzten 50 Handelstagen, wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt Pernod Ricard eine Rendite von 30,37 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pernod Ricard in einigen Bereichen solide abschneidet, während es in anderen Bereichen Herausforderungen gibt. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig prüfen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.