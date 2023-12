Pernod Ricard. Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die technische Analyse der Pernod Ricard-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 188,73 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 163,05 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -13,61 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 163,86 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,49 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Analyse, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pernod Ricard zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Pernod Ricard bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Pernod Ricard mit einer Rendite von 30,37 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 30 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent hat, liegt Pernod Ricard mit 30,37 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pernod Ricard bei 41. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Getränke" zeigt sich, dass die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Pernod Ricard eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.