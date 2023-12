Permian Resour. Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Permian 4-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Permian vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 13,35 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 14,23 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 15,25 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingeschätzt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +11,9 Prozent zwischen dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,93 USD und dem aktuellen Kurs von 13,35 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13,76 USD, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-2,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten betrachten nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung, um Aktienkurse einzuschätzen. Die Kommentare und Befunde über Permian auf sozialen Plattformen waren überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie bezüglich der Stimmung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 2,66 Prozent liegt Permian 25,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28%. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit "Schlecht" bewertet.