Permian Resour. Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Dividendenrendite der Permian liegt derzeit bei 3,56 %, was 21,58 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 25,14 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anlegerstimmung gegenüber Permian war in den letzten Tagen größtenteils neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt ein positives und sechs negative Tage sowie sieben Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend neutral, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Analysten haben Permian in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 4 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen bewertet, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Für den Aktienkurs wird ein mittleres Kursziel von 15,2 USD prognostiziert, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,47 % darstellt und zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass Permian derzeit gut positioniert ist. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 12,56 USD, während der aktuelle Kurs bei 14,55 USD liegt, was einer positiven Abweichung von +15,84 % entspricht. Auch der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt mit 13,39 USD eine positive Abweichung von +8,66 %, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.