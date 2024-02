Permian Resour. Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Permian haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, wie unsere Analyse zeigt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie von Permian von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Permian mit 3,56 Prozent leicht über dem Mittelwert von 2,71 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Permian nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV von 6,54 liegt 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 27,71 im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Permian auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 12,45 USD, während der Kurs der Aktie bei 13,43 USD liegt, was einer Abweichung von +7,87 Prozent entspricht. Auch auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Abweichung von +1,13 Prozent, was in diesem Zeitraum einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.