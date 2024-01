Permian Resour. Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Permian-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 4 von 6 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Gut". In den letzten Monatsstudien wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Anstieg um 14,8 Prozent vom letzten Schlusskurs von 13,24 USD auf 15,2 USD. Dies führte zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber der Permian-Aktie in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Permian-Aktie um 8,61 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnittskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs lag jedoch nahe dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene weist die Permian-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,56 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer Unterbewertung der Aktie führt. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich somit für die Permian-Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den verschiedenen Analysen.