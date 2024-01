Permian Resour. Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "KBC Groep":

Die Aktie von Permian wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt wird die Aktie von Permian als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 6,56, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,16 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine positive Empfehlung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Permian 4-mal eine gute Bewertung, 2-mal eine neutrale Bewertung und 0-mal eine schlechte Bewertung gegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite aus als "gut" eingestuft. Innerhalb eines Monats wurden jedoch keine guten Bewertungen abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Permian liegt derzeit bei 3,56 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,15 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Permian-Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung. Analysten erwarten jedoch eine positive Kursentwicklung von 13,77 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.

Sollten Permian Resour. Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Permian Resour. jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Permian Resour.-Analyse.

Permian Resour.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...