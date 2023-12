Permian Resour. Aktie: Schlechte Nachrichten!

Bei Permian gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild und im Buzz. Die Bewertung auf dieser Ebene ist daher neutral. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 6,4 und liegt damit 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine gute Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung, da auch hier weder überkauft noch überverkauft vorliegt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Permian derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des großen Unterschieds erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".