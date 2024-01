Permian Resour. Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Permian liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ist mit 33,87 ein weiterer Hinweis auf eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen häuften sich die negativen Meinungen und auch die diskutierten Themen rund um das Unternehmen waren überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie von Permian wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Permian im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Rendite von 2,66 % aus, was 25,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Permian hat ein KGV von 6,5, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 31,22. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung um 79 Prozent, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.