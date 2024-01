Permian Resour. Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Aktie von Permian zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 12,14 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 13,49 USD, was einem Abstand von +11,12 Prozent entspricht und die Aktie somit die Einstufung "Gut" erhält. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 13,43 USD, was einer Differenz von +0,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt erhält die Aktie von Permian auf Basis der beiden Zeiträume die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Aktie von Permian mit 2,66 % unter dem Branchendurchschnitt von Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch, was einem geringeren Ertrag in Höhe von 25,59 Prozentpunkten entspricht. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Permian-Aktie liegt bei 64 und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating für Permian führt.

In fundamentalen Aspekten hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Permian-Aktie einen Wert von 6,5 Euro pro Euro Gewinn, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und erhält somit die Einstufung "Gut" auf Grundlage des KGV.