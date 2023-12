Permanent Tsb Holdings Adr Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "PERMANENT TSB GROUP":

Das Finanzunternehmen Permanent Tsb weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,04 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Permanent Tsb derzeit bei 2,13 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 1,57 EUR gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -26,29 Prozent, was wiederum zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,83 EUR um -14,21 Prozent unter dem Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Permanent Tsb bei 2,83 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52. Dies führt zu einer Unterbewertung des Unternehmens und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Permanent Tsb-Aktie liegt bei 96, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (73,33) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Permanent Tsb.