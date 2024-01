Perma-Pipe Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die technische Analyse der Perma-pipe-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,45 USD 3,32 Prozent unter dem GD200 (8,74 USD) liegt, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, bei 7,27 USD. Dies führt zu einem "Gut"-Signal, da der Abstand +16,23 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Perma-pipe als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Diskussionen in den sozialen Medien zuletzt überwiegend positive Meinungen zu Perma-pipe enthielten. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Perma-pipe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,13 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2310,98 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -2319,11 Prozent für Perma-pipe führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1381,44 Prozent hatte, liegt Perma-pipe 1389,57 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

In Bezug auf die Dividende weist Perma-pipe derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche von -16 Prozent.