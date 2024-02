Perma-Pipe Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Perma-pipe liegt mit einem Wert von 14,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet einen Abstand von 56 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 31 und lässt die Aktie als "günstig" erscheinen. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Dividendenrendite der Perma-pipe-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 17,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Perma-pipe von 8,25 USD eine Entfernung von -2,02 Prozent vom GD200 (8,42 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 8,08 USD, was einen Abstand von +2,1 Prozent bedeutet und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit wird der Kurs der Perma-pipe-Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Stimmung rund um die Aktie eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Perma-pipe.