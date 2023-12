Perma Fix Environmental Services-Anleger machen nicht mehr mit!

Die technische Analyse der Perma-fix Environmental Services zeigt, dass der aktuelle Kurs von 7,68 USD sich um -23,05 Prozent vom GD200 (9,98 USD) entfernt hat. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 8,12 USD, was einem Abstand von -5,42 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Somit erhält der Aktienkurs der Perma-fix Environmental Services insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Perma-fix Environmental Services in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt jedoch, dass Perma-fix Environmental Services mehr Aufmerksamkeit erhält als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Perma-fix Environmental Services bei einem Wert von 71 liegt. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 53,36) ist dies über dem Durchschnitt und deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) hat die Perma-fix Environmental Services-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 71, was auf eine Überbewertung hinweist und somit als "Schlecht"-Bewertung eingestuft wird. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (51,13) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Perma-fix Environmental Services.