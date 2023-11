Perma Fix Environmental Services Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Smurfit Kappa":

Perma-fix Environmental Services: Eine umfassende Analyse

Das Unternehmen Perma-fix Environmental Services wird anhand verschiedener Kennzahlen und Indikatoren auf seine Wertentwicklung und Potenzial bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit bei 71,64 liegt, was 18 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 60,69. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat die Perma-fix Environmental Services-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 84,76 Prozent erzielt, was 53,14 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Rendite jedoch bei 18,77 Prozent unter dem Durchschnitt von 103,53 Prozent. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass Perma-fix Environmental Services eine starke Diskussionsintensität aufweist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch in diesem Zeitraum relativ stabil, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls herangezogen, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Perma-fix Environmental Services liegt bei 56,7, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 57,13, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Diese Gesamtbetrachtung führt zu einem Rating der Aktie als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich aus der umfassenden Analyse eine neutrale Gesamtbewertung der Aktie von Perma-fix Environmental Services.