Perma Fix Environmental Services Aktie: Ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Perma-fix Environmental Services beträgt das aktuelle KGV 71. Im Vergleich haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 54. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Perma-fix Environmental Services damit Stand heute überbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Perma-fix Environmental Services von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut". Daher erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Perma-fix Environmental Services die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Daher erhält die Aktie in diesem Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ist damit Perma-fix Environmental Services ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Perma-fix Environmental Services liegt bei 40,85, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Die Gesamteinstufung für Perma-fix Environmental Services basierend auf den genannten Kategorien ist daher "Neutral".