Perma Fix Environmental Services Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Perma-fix Environmental Services liegt der 7-Tage-RSI bei 49,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt einen Wert von 50,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte Perma-fix Environmental Services eine Performance von 122,66 Prozent in den letzten 12 Monaten, während ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche im Durchschnitt um -4,23 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +126,89 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 242,71 Prozent, was eine Unterperformance von 120,05 Prozent bedeutet. Diese Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Perma-fix Environmental Services derzeit bei 71,64, was 33 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 53. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.