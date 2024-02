PerkinElmer-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die langfristige Meinung von Analysten zur Revvity-Aktie wird als "Gut" eingestuft, basierend auf insgesamt 2 Gut-, 2 Neutral- und 0 Schlecht-Bewertungen. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 124,33 USD, was einer potenziellen Performance von 21,35 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 102,46 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" verzeichnet Revvity eine Rendite von -21,03 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,16 Prozent, wobei Revvity mit 10,87 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich bei Revvity eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Revvity zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Damit erhält Revvity eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.