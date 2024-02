PerkinElmer-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Revvity hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die im Durchschnitt um -9,95 Prozent gefallen sind, einer Underperformance von -11,09 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -4,86 Prozent verzeichnete, liegt Revvity mit einer Unterperformance von 16,17 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Revvity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 109,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 103,76 USD weicht somit um -5,55 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der Durchschnitt bei 103,62 USD liegt und der letzte Schlusskurs nur um +0,14 Prozent davon abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Revvity abgegeben haben, geben insgesamt ein "Gut". Es liegen 3 Kaufempfehlungen, 3 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 143 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 37,82 Prozent entspricht. Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Revvity als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 41,52 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".