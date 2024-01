PerkinElmer Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Dividendenrendite von Revvity liegt derzeit bei 0,26 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche ergibt sich eine Differenz von -2,21 Prozent. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Revvity war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, obwohl automatische Analysen in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale ergeben haben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Revvity eine Rendite von -21,03 Prozent auf, was mehr als 44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche erreichte dagegen eine mittlere Rendite von 25,96 Prozent. Auch hier liegt Revvity mit 47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung bei der Kommunikation über Revvity. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie lässt darauf schließen, ob das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich weniger über Revvity diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.