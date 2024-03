PerkinElmer Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Derzeit befindet sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Revvity bei 44, was darauf hindeutet, dass die Börse 44,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Revvity zahlt. Dieser Wert liegt um 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", der derzeit bei 135 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Revvity diskutiert, wobei an acht Tagen die Diskussion von positiven Themen dominiert wurde und an nur zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividende von Revvity beträgt 0,26 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (2,7 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 2,44 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wider. Insgesamt erhält Revvity daher für diese Stufe eine "Gut"-Bewertung.