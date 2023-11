PerkinElmer Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Revvity hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 92,02 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt bei 91,91 Prozent, und Revvity liegt aktuell 112,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Betrachtung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine positive Entwicklung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist hoch, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Revvity bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Revvity derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Revvity derzeit -8,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -22,98 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.