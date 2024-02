PerkinElmer Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über die Zeit. Bei der Bewertung von Revvity verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 74,02 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Revvity-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein anderes Bild, da er weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Revvity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 109,6 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 101,35 USD weicht somit um -7,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine geringere Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Revvity-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 6 Bewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 3 Analysten die Revvity-Aktie positiv bewerten, 3 neutral und keine negativ. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die Kursziele der Analysten zeigen eine mögliche Steigerung um 41,1 Prozent vom letzten Schlusskurs aus, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Anlegerstimmung, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, zeigt überwiegend positive Reaktionen gegenüber Revvity. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen optimierte Handelssignale mehrheitlich in Richtung "Schlecht", was zu einer entsprechenden Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Revvity von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.