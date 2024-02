PerkinElmer Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen der Revvity-Aktie aus den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 124,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 19,82 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 103,77 USD. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Revvity liegt bei 49,96 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 56,45, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Revvity mit -21,03 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen", die eine mittlere Rendite von -9,62 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Revvity mit 11,42 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 12 Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Revvity diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmungslage wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

