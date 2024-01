PerkinElmer Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Analystenbewertung für Revvity zeigt ein "Neutral" mit 3 Kaufempfehlungen, 4 Neutral-Einstufungen und 0 schlechten Bewertungen. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 142,50 USD, was eine positive Entwicklung von 32,73 Prozent bedeutet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war größtenteils positiv, ohne negative Diskussionen in den letzten 12 Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt unterschiedliche Bewertungen für Revvity. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 112,79 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 94,21 USD führt zu einer positiven Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Revvity im letzten Jahr eine Rendite von -21,03 Prozent erzielt, was 45,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Stufe.

Insgesamt ergibt sich für Revvity aus der Analystenbewertung, Anlegerstimmung, technischer Analyse und Branchenvergleich eine gemischte Einschätzung.