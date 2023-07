Perion Networks: Starke Vorabzahlen machen Lust auf mehr

Vorläufige Zahlen haben dem Depotwert Perion einen Kursschub verliehen. Das Unternehmen legte am vergangene Woche am Mittwoch Vorab-Zahlen für das zweite Quartal 2023 vor, die für den kleinen Run auf die Aktie sorgten. Kein Wunder, denn Perion konnte einmal mehr unter Beweis stellen, dass der hohe Wachstumskurs sich fortsetzt. So stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahreszeit- raum um rund 20% auf 176 Mio. US-Dollar, der operative Gewinn stieg überproportional stark um etwa 40% auf 40 Mio. Dollar. Unter dem Strich dürfte der Gewinn um knapp 50% auf 0,75 Dollar je Aktie zugelegt haben.

Da an der Börse bekanntlich Erwartungen gehandelt werden, freuten sich Anleger auch über die Ankündigung des Managements, Anfang August zur endgültigen Zahlenvorlage einen aktualisierten Ausblick vorzulegen. Analysten haben dem...