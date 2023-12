Perion Network: Übernahme lässt Anleger zugreifen

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in der Ausgabe vor 3 Wochen hatte das Team der Tech-Aktien-Masterclass von Übernahmen im Technologie-Bereich berichtet, welche Motivation die Käufer haben und warum die Deals wertsteigernd sein könnnen. Geradezu ein Paradebeispiel für eine gute Übernahme hat zuletzt die Masterclass-Aktie Perion Network abgegeben. Der israelische Digital Advertising-Profi hat für 100 Mio. Dollar + möglicher Erfolgszahlung das kanadische Digital out of home (DOOH)-Unternehmen [...] Hier weiterlesen