Perion Network Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der gleitende Durchschnittskurs der Perion Network liegt derzeit bei 32,15 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,41 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -11,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage derzeit bei 28,9 USD, was einer neutralen Abweichung von -1,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Perion Network überwiegend positiv, mit positiven Themen an 11 Tagen und negativen Themen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Perion Network insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 38,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Perion Network liegt bei 91,55, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,71, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.