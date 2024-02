Perion Network Aktie: Was wird das noch werden?

In den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Perion Network. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment, das ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie ist, war zuletzt positiv. Überwiegend wurden positive Meinungen zu Perion Network veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine negative Bewertung für die Perion Network-Aktie. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,1 USD, während der Aktienkurs bei 23,61 USD liegt, was einer Abweichung von -24,08 Prozent entspricht. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit 29,3 USD eine Abweichung von -19,42 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten ergibt eine positive Bewertung für die Perion Network-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42 USD, was einem Aufwärtspotential von 77,89 Prozent entspricht. Somit erhält Perion Network insgesamt eine positive Bewertung.

Insgesamt erhält die Perion Network-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Bewertung, wobei das Anleger-Sentiment und die Analysteneinschätzung positiv ausfallen, während die technische Analyse eher negativ ist.