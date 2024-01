Perion Network Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der gleitende Durchschnittskurs der Perion Network beträgt derzeit 32,15 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,41 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -11,63 Prozent liegt, was eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 28,9 USD auf, was einer -1,7 prozentigen Distanz entspricht und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Perion Network überwiegend positiv, mit 11 Tagen, an denen positive Themen dominierten, und an einem Tag, an dem negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Perion Network insgesamt 3 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotenzial von 38,45 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung gemäß der Analystenmeinung entspricht.

Das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet ergibt ebenfalls eine Bewertung der Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes der Aktie von Perion Network.