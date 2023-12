Perion Network Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Untersuchungen unserer Analysten haben ergeben, dass die Kommentare zu Perion Network überwiegend positiv waren. In den vergangenen Tagen haben die Nutzer jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Insgesamt wird die Stimmung rund um die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren zur Bestimmung von Auf- oder Abwärtstrends betrachtet. Der gleitende Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt für die Perion Network-Aktie bei 32,59 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,91 USD liegt, was einer Abweichung von -5,15 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Perion Network eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,88 USD, was einem Kurs über dem letzten Schlusskurs (+10,87 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Perion Network abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 39,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Perion Network beträgt 28,67 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Perion Network basierend auf dem RSI mit "Gut" bewertet.