Perion Network Aktie: Es gibt was neues!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können Aufschluss über die Marktentwicklung geben. In Bezug auf Perion Network hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhalten wir die Bewertung "Neutral" für diese Aktie. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im vergangenen Jahr erhielt Perion Network insgesamt 3 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Aufgrund einer Kursprognose von 39,33 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 33,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Perion Network von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Perion Network bei 32,36 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 29,51 USD hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,53 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird insgesamt die Gesamtnote "Neutral" vergeben.