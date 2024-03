Perimeter Solutions Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Perimeter-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,25 USD ein "Gut"-Signal ist, da er um +25,5 Prozent über dem GD200 (4,98 USD) liegt. Auch der GD50, mit einem Kurs von 5,18 USD, signalisiert mit einem Abstand von +20,66 Prozent ein "Gut"-Signal. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Perimeter liegt bei 39,06, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Perimeter-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien wurde die Perimeter in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Perimeter die Einschätzung "Neutral", da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen. Somit ist die Perimeter-Aktie insgesamt als "Neutral" einzustufen.