Performio beschleunigt Wachstum mit neuer Niederlassung in London und Einführung des deutschen Rechenzentrums

Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Performio, ein führender ICM-Anbieter (Incentive Compensation Management), gab heute bekannt, dass er eine neue Niederlassung in London eröffnet hat, um seinen schnell wachsenden Kundenstamm in Europa und dem Nahen Osten zu bedienen.Performio-Kunden in Europa werden nun von der Nutzung der ICM-SaaS-Lösung von Performio profitieren, die in Frankfurt, Deutschland, gehostet wird. Dieses Rechenzentrum wird den Service von Performio durch bessere Skalierbarkeit, schnellere Leistung und verbesserte Verfügbarkeit für die europäischen Kunden von Performio optimieren. Die Investition von Performio in ein neues Rechenzentrum wird es Kunden außerdem ermöglichen, die zunehmenden Datenschutz- und Sicherheitsstandards, die für die Unterstützung von personenbezogenen Daten im europäischen Wirtschaftsraum erforderlich sind, besser zu erfüllen.Performio hat jetzt ein lokales Team in London, um seinen wachsenden europäischen Kundenstamm unter der Leitung von James Porter, Head of Sales EMEA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3716493-1&h=556834648&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3716493-1%26h%3D2276566280%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fin%252Fjames-porter-81399115%252F%26a%3DJames%2BPorter%252C%2BHead%2Bof%2BSales%2BEMEA&a=James+Porter%2C+Head+of+Sales+EMEA), zu bedienen. James verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich ICM und hat mit führenden Unternehmen in der EMEA- und APAC-Region zusammengearbeitet, um erfolgreiche Projekte durchzuführen und ihre Vetriebsvergütungsprozesse vollständig zu automatisieren.„EMEA war bereits ein schnell wachsender Markt für Performio, daher freuen wir uns sehr, dass wir jetzt speziell dafür vorgesehene Geschäftstätigkeiten hier haben", so James Porter. „Unsere Kunden in der Region waren seit jeher aufgeschlossen gegenüber unseren umfassenden Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit weltweit anerkannten Marken in Verbindung mit der Flexibilität und Unterstützung, die sie normalerweise nicht von einigen der größeren älteren Akteure erhalten."„Performio freut sich sehr, mit unserer neuen offiziellen EMEA-Präsenz zu starten", sagte Grayson Morris, CEO von Performio. „Während wir diesen Markt bereits seit vielen Jahren bedienen, hat der zunehmende Wunsch nach Lösungen für Incentive Compensation Management die Investition in den Aufbau eines Teams in Europa zur besseren Unterstützung unserer Kunden in der EMEA-Region gerechtfertigt."Kunden entscheiden sich für eine Zusammenarbeit mit Performio aufgrund unserer Fähigkeit, Kunden zu bedienen, die komplexe Vergütungspläne, -prozesse und -strategien haben. Das umfassende Know-how (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3716493-1&h=2346148368&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3716493-1%26h%3D182349221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.performio.co%252Fwhy-were-different%26a%3Ddeep%2Bexpertise&a=umfassende+Know-how) und die nachgewiesene Erfolgsgeschichte von Performio bei einigen der größten Unternehmen weltweit in den Bereichen Bankwesen, Fertigung, SaaS, Vertrieb, Telekommunikation und Medien ermöglichen es uns, strategische Richtlinien für das Incentive Compensation Management bereitzustellen.„Die Verwaltung unseres Vergütungsprozesses für ein sehr großes Vertriebsteam war sehr zeitaufwendig, und jedes Mal, wenn wir eine Änderung an den Vergütungsplänen vornehmen mussten, war Unterstützung von professionellen Diensten erforderlich, was uns viel Geld kostete", sagte Tara Kelly, Global Order to Cash Operations Manager bei WP Engine in Irland. „Die Partnerschaft mit Performio hat diese Problematik beseitigt und wurde zu einer unschätzbaren Investition. Wir freuen uns sehr, dass das Unternehmen nun auch im Vereinigten Königreich vertreten ist."Informationen zu PerformioPerformio ist der einzige Anbieter von Incentive Compensation Management, der mit einem Produkt, das für den Umgang mit Komplexität ausgelegt ist, einem Team von engagierten Experten und einer nachweislichen Erfolgsbilanz von langfristigem weltweitem Erfolg die Unternehmensleistung fördert. Das Produkt von Performio wird von großen globalen Unternehmen und wachsenden mittelständischen Unternehmen wie Zürich Insurance, Contentful, Talkwalker, Relex und WP Engine eingesetzt. Die funktionsreiche Cloud-Anwendung von Performio ermöglicht es Unternehmen, ihre Vertriebsvergütungsberechnungen zu automatisieren, ihren Vertriebsmitarbeitern mehr Transparenz zu bieten und sich mit Zuversicht an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.performio.co.