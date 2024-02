Performant Aktie: Der Knall ist da!

Die Performant-Aktie hat in der technischen Analyse ein gutes Signal mit einem aktuellen Kurs von 2,9 USD, was einer Entfernung von +9,02 Prozent vom GD200 (2,66 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,88 USD, was zu einem neutralen Signal führt, da der Abstand +0,69 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Performant-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was anzeigt, dass Performant weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Performant weder überkauft noch überverkauft (Wert: 48,18). Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) ist Performant aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1125,23, was einem Abstand von 1993 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,76 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Performant mit einer Rendite von -20,79 Prozent mehr als 256 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,81 Prozent. Auch hier liegt Performant mit 18,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.