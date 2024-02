Performant Aktie: Abwarten

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) können Anleger beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Performant-Aktie beträgt aktuell 64, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 51,06 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Performant.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) fällt auf, dass das aktuelle KGV von Performant bei 1125 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 53 haben. Daher wird Performant aus fundamentalen Gesichtspunkten als überbewertet eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Performant auf Basis der trendfolgenden Indikatoren "Neutral"-Bewertungen für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu dieser Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für Performant ist laut Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsmarkt insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung für Performant basierend auf dem RSI, KGV und den trendfolgenden Indikatoren, während das Anleger-Sentiment positiv ausfällt.