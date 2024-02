Performance OneA O.N Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Performance One-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine durchschnittliche Schlusskursleistung von 6,8 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 5,35 EUR, was einem Unterschied von -21,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen eine negative Abweichung auf, wodurch die Performance One-Aktie auch kurzfristig mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 hingegen zeigt mit 73,08 an, dass Performance One überkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Stimmung rund um Performance One kann durch weiche Faktoren wie die Meinungen auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Die Kommentare und Befunde zu Performance One waren neutral, ebenso wie die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet wird berücksichtigt. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Performance One ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Performance One sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung, während die Betrachtung der Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.