Performance OneA O.N Aktie: Interessante Aussichten?

Die Performance One-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,31 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,95 EUR, was einem Unterschied von -18,6 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 5,84 EUR, was einer geringen Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Performance One ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, weshalb die Einschätzung "Neutral" lautet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Performance One liegt aktuell bei 71,43, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung für die RSI-Analyse.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Performance One. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt erhält die Aktie daher mehrheitlich "Neutral"-Bewertungen in den verschiedenen Analysebereichen.