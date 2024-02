Performance Food-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Performance Food-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 47,04, was bedeutet, dass Performance Food hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Performance Food.

Die Dividendenrendite von Performance Food liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Analysten schätzen die Performance Food-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 74 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Performance Food-Aktie. Die überwiegende Mehrheit der Meinungen und Kommentare in den letzten Wochen waren positiv, sodass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ist die Anlegerstimmung bezogen auf die Aktie von Performance Food als "Gut" angemessen bewertet.