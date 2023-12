Performance Food Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten sechs Mal eine positive Einschätzung für Performance Food abgegeben und kein einziges Mal ein negatives Rating vergeben. Das langfristige Rating des Unternehmens lautet daher "Gut". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 69,79 USD, wobei die Analysten eine erwartete Entwicklung von 6,27 Prozent prognostizieren und ein mittleres Kursziel von 74,17 USD festlegen. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, wodurch sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 24,7 ist Performance Food im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" deutlich unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 34,3, was einen Abstand von 28 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 16,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Performance Food überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft (Wert: 27,9). Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Performance Food-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 60,02 USD, während der letzte Schlusskurs bei 69,79 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +16,28 Prozent und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 62,68 USD eine positive Abweichung von +11,34 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Performance Food-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating auch in der einfachen Charttechnik.