Perficient Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Perficient-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 70,33 USD einen Abstand von +3,5 Prozent zum GD200 (67,95 USD) aufweist, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 67,58 USD, was wiederum ein "Neutral"-Signal mit einem Abstand von +4,07 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen beträgt 81 USD, was einer potenziellen Steigerung um 15,17 Prozent vom letzten Schlusskurs (70,33 USD) entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus Analystensicht.

In Bezug auf die Dividende liegt Perficient mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 % im Bereich der IT-Dienstleistungen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment im Internet in Bezug auf Perficient zeigt eine starke langfristige Diskussionsaktivität, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.