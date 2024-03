Perfectech Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Perfectech wurde in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen zur Aktie angesprochen, weshalb die Anlegerstimmung als "neutral" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Perfectech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,27 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1 HKD, was einem Unterschied von -21,26 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 1,07 HKD (-6,54 Prozent Abweichung) unter dem Durchschnitt, weshalb auch hier das Rating "schlecht" ausfällt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Perfectech mit -10,89 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" erzielte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent, wobei Perfectech mit -14,42 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Perfectech beträgt 44 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 58,72 Punkten führt zu einer "neutralen" Bewertung. Insgesamt wird die Aktie von Perfectech daher als "neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.