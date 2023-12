Perfect wird immer uninteressanter …

Die Perfect Aktie wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 0,19 HKD, während der Aktienkurs bei 0,17 HKD um -10,53 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Wert von 0,18 HKD eine Abweichung von -5,56 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von der Redaktion als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Perfect Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Perfect Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,01 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ist dies eine Underperformance von -29,03 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 14,34 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Gesamt-Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.