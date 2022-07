Perfect World CEO: Verbesserung der Zukunftsfähigkeit durch Technik, Inhalte und interdisziplinäres Denken

Peking (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto „Uncertainty Navigating" begann am 18. Juli der New Champion Dialogue, ein Tugend-Panel im Rahmen des Weltwirtschaftsforums (WEF), an dem rund 1.100 Führungskräfte und Experten aus über 90 Ländern teilnahmen.In der Sitzung „Championing the Entrepreneurial Agenda" teilte der CEO von Perfect World, Dr. Robert H. Xiao, zusammen mit drei weiteren Führungskräften aus Unternehmen seine Erkenntnisse über die Verbesserung der Zukunftsfähigkeit von KMU.Dr. Xiao sagte, dass Perfect World von Natur aus ein Technologieunternehmen ist. „Die Technologie selbst ist also das Zentrum unserer Entwicklung, und das zweite ist der Inhalt, denn die Inhalte von Filmen, Spielen, E-Sport oder Metaverse haben alle eine Geschichte, und eine Geschichte gut zu erzählen, hat sehr viel mit Kreativität zu tun, nicht ausschließlich mit Technologie", fügte er hinzu.Welche Maßnahmen und Veränderungen zu ergreifen sind, um die durch die Pandemie verursachte Rezession zu überstehen, ist für Unternehmen, insbesondere für KMU, ein heißes Thema geworden. Was die Lösung betrifft, so schlug Dr. Xiao vor, dass die Digitalisierung und die interdisziplinäre Zusammenarbeit einen Ausweg darstellen könnten. „Im Fall von Perfect World haben wir kulturelle Symbole wie den Konfuzius-Tempel in Nanjing, die Mogao-Höhlen in Dunhuang, Hanfu und traditionelle chinesische Musik in unsere Produkte integriert", so Dr. Xiao. „Es würde die Inhalte bereichern, indem wir verschiedene Szenarien und kulturelle Symbole in die Inhalte unserer Produkte einbringen", fügte er hinzu.Da Metaverse zu einem beliebten Schlagwort geworden ist, teilte Dr. Xiao einige seiner Ansichten über Metaverse. Er ist der Meinung, dass sich Metaverse noch in einem Anfangsstadium befindet und sich noch kein Marktkonsens gebildet hat. „Ein vollständiges Metaverse würde verschiedene grundlegende Technologieplattformen und einen einheitlichen Standard umfassen, so dass jeder seine eigenen Metaverse-Inhalte auf den Plattformen aufbauen kann", sagte er.Bei der Beantwortung der Frage, wie KMU trotz der durch die Covid-19-Pandemie verursachten potenziellen Rezession eine nachhaltige Entwicklung erreichen können, betonte Dr. Xiao, dass die Rezession auch ein Test für ein Unternehmen sei, um zu sehen, ob es entschlossen sei und sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren könne.„Zusätzlich zur Widerstandsfähigkeit und einem Herz für die Mission müssen die KMU die richtige Richtung finden und alle Ressourcen in diese Richtung lenken. Darüber hinaus müssen wir den Glauben an die Zukunft bewahren und flexibel auf Veränderungen im Markt und in der Branche reagieren, um die Herausforderungen und Chancen besser nutzen zu können", so Dr. Xiao.Pressekontakt:Lei LI,+86-15801005958,lilei602754@pwrd.comOriginal-Content von: Perfect World, übermittelt durch news aktuell