Perfect World Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit war die Aktie von Perfect World -China besonders in den sozialen Medien ein Gesprächsthema. Dort wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Auch die langfristige Kommunikation im Netz deutet auf eine erhöhte Diskussionsintensität rund um Perfect World -China hin. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für diesen Faktor, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für Perfect World -China im Bereich Sentiment und Buzz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Perfect World -China liegt aktuell bei 70,67 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Perfect World -China daher eine "Schlecht"-Bewertung im Bereich Relative Strength Index.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Perfect World -China derzeit um -7,64 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -22,87 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.