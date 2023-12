Perfect World Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Perfect World -China-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 15,46 CNH liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs schloss bei 13,64 CNH und verzeichnete einen Abstand von -11,77 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 12,94 CNH, was einer Differenz von +5,41 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Perfect World -China liegt bei 29,37, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48 und wird als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher für diese Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, jedoch nahm die negative Kommunikation in den letzten Tagen zu, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.