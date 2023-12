Perfect World Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Perfect World -China liegt bei 41,38, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Daraus ergibt sich insgesamt ein Rating von "neutral".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Analysten haben die Stimmung rund um Perfect World -China auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "gut" bewertet wird.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung von Perfect World -China zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 15,45 CNH liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 13,5 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 12,95 CNH, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz rund um Perfect World -China zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen und wird daher neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für Perfect World -China in Bezug auf das Sentiment.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Perfect World -China auf Basis des RSI, der Stimmung in sozialen Medien, der technischen Analyse und des Sentiments eine neutrale bis positive Bewertung erhält.