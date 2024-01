Perfect World Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Perfect World -China betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell 77,22 Punkte beträgt, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was bedeutet, dass Perfect World -China weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Perfect World -China haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den Diskussionen über die Aktie festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass Perfect World -China auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Sowohl der 50-Tages- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs der Aktie. Dies deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem Abwärtstrend befindet.

Die Anleger-Stimmung für Perfect World -China in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.